Un doodle per il 21° compleanno di Google

Google compie 21 anni e si autocelebra in un doodle dal sapore vintage che ritrae un vecchio modello di Pc con l'homepage che riporta al primo logo del celebre motore di ricerca e in basso a destra, come nelle foto stampate, la data 27 settembre 1998. È infatti questo il giorno scelto dall'azienda di Mountain View come data convenzionale del suo compleanno, in ricordo di quando fu registrato il record di pagine indicizzate. I due fondatori della società, Sergey Brin e Larry Page, si conobbero nel 1997 mentre studiavano all'università di Stanford, in California, registrarono il dominio google.com il 4 settembre dello stesso anno. La società Google Inc. fu invece fondata un anno dopo. Il nome Google deriva da un gioco di parole legato alla parola "googol", usata in matematica per indicare un 1 seguito da cento 0. Già alla fine del 1998 Google fu nominato il miglior motore di ricerca dalla rivista "PC Magazine".

Oggi Google è il motore di ricerca più popolare al mondo tanto da aver dato vita al neologismo "to google" ovvero "fare ricerca sul web". Ed è una delle maggiori società internet al mondo. È anche la compagnia principale della holding Alphabet, creata nell'ottobre 2015 per separare l'attività di ricerca online dalle altre società e divisioni che nel frattempo Mountain View ha lanciato. Il primo doodle di Google è stato pubblicato nel 1998 ed era dedicato al Burning Man Festival in Nevada.