Google riprogetta Chrome, più controlli su sicurezza e privacy

Google riprogetta la versione desktop del suo browser Chrome, dedicando più attenzione alla privacy e alla cybersicurezza. Sarà ad esempio più semplice la gestione dei cookie, con opzioni per bloccare quelli di terze parti sia nella navigazione normale sia in incognito, o anche di bloccare tutti i cookie su alcuni o tutti i siti web. Inoltre nelle “Impostazioni sito” ci saranno due sezioni distinte per facilitare l'individuazione delle autorizzazioni più sensibili come l'accesso a posizione, fotocamera omicrofono e le notifiche.



In cima alle impostazioni del browser sarà poi visibile la sezione “Tu e Google” dove si potrà decidere quali dati voler condividere con il motore di ricerca. Un nuovo strumento dirà poi all’utente se le password memorizzata in Chrome è stata compromessa ed eventualmente come risolvere il problema. E se sono installate estensioni dannose, dirà dove trovarle e come rimuoverle. Google rafforza la modalità di navigazione in incognito: oltre a eliminare i cookie ogni volta che si chiude la finestra del browser in incognito, inizierà anche a bloccare per impostazione predefinita i cookie di terze parti in ogni sessione di navigazione in incognito e inserirà un controllo ben visibile nella pagina “Nuova scheda”.



Ci sono poi due principali “upgrade” per la sicurezza. Il primo è la protezione avanzata di “Navigazione sicura” che offre più protezioni contro phishing, e malware. L’altra è “Dns sicuro”, per migliorare la sicurezza e la privacy mentre si naviga: utilizza il protocollo DNS-over-HTTPS per impedire a malintenzionati di osservare quali siti un utente visita o di indirizzarlo su siti di phishing. Questi aggiornamenti per la versione desktop saranno disponibili nelle prossime settimane.