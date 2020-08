La sfida di Instagram a TikTok: arriva Reels

Facebook è pronta a lanciare Reels ed a sfidare TikTok. La compagnia di Mark Zuckerberg lancia il guanto di sfida proprio in una settimana calda in cui non si fa altro che parlare di TikTok e dell’intenzione del presidente Usa Donald Trump di bannare l’applicazione dagli Stati Uniti.

La nuova creatura di Instagram non si paleserà come un’app, ma come una nuova feature che consentirà agli utenti di realizzare i propri contenuti video e di condividerli con l’ampio pubblico del social network. Reels dunque sarà integrata all’interno di Instagram, e attraverso una serie di tool sarà possibile creare e personalizzare brevi video.

Per creare il proprio reel basterà avviare l’app di Instagram, accedere alla fotocamera e registrare una clip video di 15 secondi; come avviene per le Stories, sarà possibile arricchire i filmati con filtri e persino con una base musicale.

Quando gli utenti caricheranno una clip su Instagram, il filmato verrà condiviso automaticamente nella nuova sezione Reels di Esplora. Instagram Reels è disponibile da oggi in Italia e in altri 49 Paesi.