2020: boom di domini .it

In tutto il 2020 sono stati registrati 592.821 nomi con il dominio .it, il 13,2 per cento in più rispetto al 2019. La demografia digitale nostrana cresce così del 4,20 per cento, per un totale di 3.374.790 nomi .it presenti in rete al 31 dicembre 2020, censiti dal Registro.it, organo dell’Iit-Cnr di Pisa che parla di “boom del lockdown”. Se anche tra il 2018 e il 2019 c’era stato un aumento l’anno della pandemia “fa da cartina al tornasole di quanto e in che modo Internet abbia rappresentato un porto sicuro anche per l’utenza italiana, soprattutto prendendo in considerazione i mesi di aprile e maggio 2020, a cavallo del lockdown nazionale”.

Come spiegato da Marco Conti, responsabile del Registro.it e direttore dell’Iit-Cnr in quei due mesi la Rete ha costituito “un approdo digitale provvidenziale per moltissimi”: c’è stato un “netto balzo di registrazioni, rispettivamente con 66.313 e 59.474 nuovi nomi .it. In nessun mese di nessun anno dal 2008 ad oggi si era registrato un numero tale. Parliamo del +44% e +28 per cento” rispetto ad aprile e maggio 2019.

Dei 428.788 nuovi nomi a dominio .it registrati tra gennaio e ottobre 2020, il 49 per cento appartiene a persone fisiche, il 41 per cento alle imprese, dato in controtendenza rispetto all’intera anagrafica dei domini italiani dove le imprese costituiscono oltre il 50 per cento.

“Ma l’aspetto più rilevante riguarda i liberi professionisti”: con quasi 30mila nuovi domini registrati realizzano un + 35 per cento in un solo anno, +113 per cento nel solo mesi di aprile scorso. Geograficamente il Trentino-Alto Adige per l’indice della diffusione di Internet (quanti domini .it ogni 10mila abitanti), davanti a Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta, Piemonte e Veneto. La prima regione del Meridione è l’Abruzzo, 14/a, in coda Basilicata, Sicilia e Calabria. Tra le province il primato è di Milano (538 domini ogni 10mila abitanti), segue Bolzano (483), Firenze (448) e Rimini (436). Nella top ten anche Siena (426). In fondo Sud e Isole: tutte le ultime venti posizioni, con in coda Crotone (149), Caltanissetta (139) ed Enna (135). Ad oggi il Nord raccoglie il 53,8 per cento dei domini .it presenti nel Registro, il Centro il 22,9, il Sud 23,2.