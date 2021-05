L’E-commerce per il rilancio dell’economia

Nell’anno nero per l’economia italiana, arrivano segnali incoraggianti dalle vendite on-line. Il commercio, complice la pandemia, sta cambiando rapidamente. In che modo le piccole e medie imprese possono sfruttare i nuovi canali di vendita per superare la crisi?

A Digitale Italia, il format web di Aidr, nuovo approfondimento sui temi legati alla digitalizzazione. Ospiti della puntata, il presidente di Adiconsum, Carlo De Masi e Gennaro Petrone, commercialista e socio Aidr.

“Il commercio on-line, esploso in questi mesi, è destinato a diventare parte integrante dell’economia del nostro Paese – ha sottolineato nel corso del suo intervento il presidente di Adiconsum, Carlo De Masi – Oggi registriamo una forte attenzione anche da parte delle piccole e medie imprese verso i canali digitali di vendita, come i marketplace che consentono loro di potersi affacciare in un mercato nuovo.

“La creazione del Marketplace degli Italiani, strumento completamente gratuito per le aziende, promosso dall’associazione Aidr – ha proseguito Gennaro Petrone – va proprio in questa direzione: coinvolgere le piccole e medie realtà, accompagnandole nel processo di transizione digitale. Abbiamo voluto mettere a sistema le nostre professionalità a sostegno del Made in Italy”.

