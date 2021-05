I social come opportunità, a Digitale Italia gli interventi della Commissione Ue

Sono uno strumento fondamentale per restare in contatto, aggiornarsi e informarsi. In Italia sono circa 41 milioni gli utenti attivi sui social network; eppure, nonostante la massiccia diffusione, manca ancora una consapevolezza sulle potenzialità e i rischi legati ai nuovi mezzi di comunicazione. Quali sono gli strumenti per difendersi e in che modo possiamo educare i ragazzi ad uso corretto dei social? Questi i temi al centro della puntata di Digitale Italia. Ospiti del format web di Aidr, Stefano Castellacci, Digital Leader della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Paolo Tedeschi Corporate Communication & Marketing Senior Manager di Canon Italia.

“L’Europa è molto attenta a questa tematica – ha sottolineato nel corso del suo intervento Stefano Castellacci – Attraverso una serie di interventi di formazione e sensibilizzazione, come il progetto Re-Educo promosso dalla Commissione europea e dedicato alla formazione delle competenze digitali, abbiamo approfondito insieme agli studenti delle scuole aderenti all’iniziativa, tematiche di grandissima attualità: come il cyberbullismo, la lotta alle fake news e la tutela della privacy sui social”.

“Anche le aziende hanno in questo momento una grandissima responsabilità sui social – ha sottolineato nel corso del suo intervento Paolo Tedeschi – Essere presenti sui social, vuol dire in primis mettersi in ascolto delle esigenze dell’utente, utilizzando un linguaggio appropriato e rispettando sensibilità e spazi della rete”.



Vedi la puntata qui: https://www.aidr.it/i-social-come-opportunita-il-ruolo-del-progetto-re-educo/



Ascolta la puntata qui: https://www.aidr.it/i-social-come-opportunita-il-ruolo-del-progetto-re-educo-2/