Il Web è davvero libero?

Digitale Italia è il nuovo approfondimento Web di Aidr sui temi legati alla digitalizzazione. Il Web è davvero uno spazio libero? Chi controlla le informazioni? Quale uso viene fatto dei dati che mettiamo in Rete? Sono i temi al centro del format. Ospiti dell’incontro sono: Andrea Lisi, avvocato esperto di diritto dell’informatica e presidente di Anorc professioni e Mauro Nicastri, presidente Aidr. “Questa è l’era del Far-Web”, ha sottolineato nel corso del suo intervento l’avvocato Lisi. “È indispensabile – ha detto – una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini delle opzioni che hanno per controllare il flusso dei dati che li riguardano. È necessario, inoltre un intervento puntuale da parte delle istituzioni anche a livello internazionale per stabilire nuove regole ai colossi del web”.

Secondo Nicastri, “attraverso la diffusione della cultura digitale, possiamo aiutare i cittadini digitali a prendere maggiore consapevolezza del web. In questa direzione, la nostra associazione ha promosso diverse iniziative per l’alfabetizzazione digitale, rivolte ai ragazzi, che sono i soggetti più vulnerabili in Rete”.

(*) Vedi la puntata qui

(**) Ascolta la puntata qui