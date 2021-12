Natale e acquisti on-line: occhio ai “pacchi”

Negli ultimi due anni le abitudini dei cittadini sono cambiate, con una evoluzione della digitalizzazione del Paese. Dopo la necessità pratica di usufruire di servizi on-line che supplissero a quelli fisici durante le fasi di lockdown, il ricorso al web è diventato una tendenza per le famiglie, che ne hanno apprezzato semplicità, velocità e comodità.

Questo quanto ricordato dalla Polizia postale, che ha spiegato come il poter gestire gli acquisti e le compravendite, anche tra privati, comodamente da casa propria è diventata la nuova normalità per il 44 per cento degli italiani, che hanno scelto l’on-line anche per i beni second hand. Un’abitudine, questa, anche in vista del boom di acquisti previsti nei giorni a ridosso del Natale. Il tutto, così, ha fatto riemergere l’importanza di utilizzare in sicurezza i servizi offerti dal web e dalle app, in particolare per quanto riguarda la compravendita tra privati.

Sul tema, da anni la Polizia postale e delle Comunicazioni e Subito – piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile – fanno informazione. Da qui l’indicazione dei cinque “consigli per gli acquisti”. Massimiliano Dotti, Customer Experience Director di Subito, ha commentato: “Facciamo tanto per rendere Subito un posto sicuro, ma da leader della compravendita tra privati in Italia abbiamo anche la responsabilità di aiutare i nostri utenti a prendere decisioni informate. In questo, la collaborazione con Polizia postale è per noi decisiva, soprattutto in chiave di prevenzione e informazione”. Ed ecco, così, i “cinque consigli per gli acquisti” on-line tra privati, a distanza e in sicurezza realizzati da Polizia postale e Subito.

Informarsi

Informarsi sempre su ciò che si vuole acquistare, tenendo conto delle tre caratteristiche fondamentali di un annuncio:

- prezzo: confrontare sempre diversi annunci per avere un’idea più precisa senza farsi allettare da un importo troppo basso;

- foto: prediligere annunci con foto chiare e dettagliate e, quando possibile, con video o tour virtuali;

- descrizione: orientarsi su annunci ben strutturati e scritti correttamente, in grado di fornire le informazioni necessarie;

- affidabilità: controllare la reputazione del portale da dove effettuare gli acquisti. In rete esistono dei siti (per esempio Trustpilot), che assegnano una valutazione indipendente sull’affidabilità del sito, raccogliendo le opinioni degli utenti.

Contattare l’inserzionista con la chat ufficiale

Usare sempre la chat ufficiale della piattaforma utilizzata, integrata nell’app. Per qualsiasi tipo di comunicazione rimanere all’interno della piattaforma ufficiale garantisce sempre una maggiore sicurezza e protezione. Per evitare brutte sorprese, diffidare da chi chiede con insistenza di esser contattato su e-mail o chat alternative.

Proteggere dati personali e sensibili

Proteggere i dati personali e sensibili. Valutare quali dati fornire pensando se siano davvero necessari per quello che si sta facendo. Prestare attenzione a rimanere all’interno della piattaforma ufficiale, seguendo passo dopo passo le indicazioni per completare la compravendita in modo sicuro e garantito. Non utilizzare mai link esterni o non sicuri in cui vengono richiesti dati di pagamento o dati sensibili. Per qualsiasi dubbio contattare il centro assistenza ufficiale della piattaforma.

Scegliere sempre sistemi di pagamento e spedizione ufficiali

Scegliere i sistemi di pagamento e spedizioni ufficiali, integrati nel processo di acquisto in app. Con questi sistemi ogni fase della compravendita sarà gestita e garantita dalla piattaforma. Grazie alla protezione acquisti, il denaro sarà trattenuto dalla piattaforma e inviato al venditore solo dopo aver confermato la ricezione dell’oggetto. Optare sempre per la spedizione integrata per concludere un affare in sicurezza, potendo monitorare lo stato della spedizione e seguire l’intero processo di compravendita.

Dare la propria opinione

Prediligere gli affari con utenti valutati positivamente e collaborare a rendere la piattaforma di compravendita preferita più sicura e connessa. Valutare gli utenti con cui concludere gli affari. La recensione è importante, perché permette agli altri utenti di conoscersi tra loro, di fidarsi e di creare un ambiente più sicuro.