L’eCommerce continua a crescere in Italia

Il commercio sul web è in crescita. Nel nostro Paese l’eCommerce è in continua ascesa. Le vendite al consumo nel 2022 (B2c) supereranno i 45 miliardi di euro nel 2022 (+14 per cento). È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano. Oltre 33,3 milioni di italiani hanno fatto acquisti online nell’ultimo trimestre, 9,6 milioni in più rispetto al periodo che ha preceduto la pandemia.

Tra gli acquisti di prodotto (+10 per cento sul 2021) il Food&Grocery si conferma il comparto più dinamico (+17 per cento). Il mercato dei servizi (+28 per cento rispetto a un anno fa), invece, seppur ancora lontano dal valore 2019, cresce grazie ai risultati incoraggianti del turismo e trasporti (+33 per cento) e dell’altro servizi (+35 per cento), grazie alle performance positive del ticketing per eventi. La penetrazione dell’online sul totale acquisti retail (prodotti e servizi) nel 2022 supera l’11 per cento.

Inoltre, secondo l’indagine dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm, prevalgono gli acquisti con sistemi di pagamento digitale al momento dell’ordine (quasi il 90 per cento), mentre scende l’uso di contante o bonifico, sia via web che nei negozi fisici. Un italiano online su due conosce il fenomeno del live streaming eCommerce e uno su dieci ha acquistato attraverso questo canale.