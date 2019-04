Viaggiare gratis leggendo un libro

Se leggi un libro, non paghi il biglietto del treno. È successo in Olanda, durante la settimana del libro. L’iniziativa è stata sponsorizzata dalla Nederlandse Spoorwegen, ovvero la ferrovia nazionale olandese. Durante sette giorni, è bastato portare con sé un libro per viaggiare gratis in treno entro i confini nazionali dei Paesi Bassi. In sostanza, al controllore bisognava mostrare unicamente un romanzo, e non il classico biglietto del treno, per evitare sanzioni o multe.

Fin dal 1932, ossia da quando è stata istituita la settimana del libro (la Boekenweek), l’Olanda incoraggia i propri connazionali alla lettura. E lo fa organizzando incontri o trasformando i treni in biblioteche mobili, con tanto di tappeti sul pavimento, lampade da lettura e tavolini dove appoggiare i volumi presi in prestito, permettendo ai viaggiatori di immergersi in un ambiente stimolante, tra centinaia di testi. Su ogni tavolino viene posto un libro consigliato del personale ferroviario, anche se i viaggiatori sono liberi di scegliere autonomamente qualsiasi testo proposto tra gli scaffali.

D’altronde Tiziano Terzani aveva ben sottolineato l’importanza della lettura: “Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla”.

Gli amanti dei libri sono avvertiti!