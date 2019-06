Paola Costantini, romana, vincitrice nel 2007 di un concorso letterario, due lauree conseguite presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e varie pubblicazioni all’attivo, ha presentato al “Passpartout” di Roma la sua ultima opera letteraria: “Carmen e le sue simpatiche” (Edizioni “L’erudita”).

Il testo è divertente ma allo stesso tempo molto vero, difatti la scrittrice ha voluto rendere protagoniste le sue grandi passioni come il teatro, i viaggi, la musica e la cucina. Nel libro viene narrata la storia di tre amiche che compiono un viaggio in Sicilia. Giovanna, impiegata, un carattere tranquillo, a tratti impulsivo, e una storia d’amore tutt’altro che semplice. Lina, insegnante di filosofia, una relazione con un uomo sposato a cui dover rinunciare. Maria, un carattere gioviale, eccentrico e cocciuto, alle spalle un matrimonio fallito, cerca di superare la nostalgia della sua giovinezza sottoponendosi a continui interventi di chirurgia estetica. Ciascuna di loro ha bisogno di abbandonare le rigide convenzioni che regolano la propria vita per seguire un percorso che, giorno dopo giorno, si trasforma in una crescita interiore, fondamentale per superare delusioni e frustrazioni, per scoprire nuovi stimoli.

Di seguito la videointervista che Paola Costantini ha rilasciato per “L’Opinione”.