“Il sano de-mente” edizioni Albatros è il primo libro di Lorenzo Vanni, l’imprenditore che da anni a Roma è a capo delle stimate e storiche aziende di famiglia a marchio Vanni, nel settore della ristorazione “a tutto tondo”. Giocando con i sensi, i doppi sensi, i non sensi, delle parole e della punteggiatura, l’autore ci fa (intra)vedere com’è possibile condensare diversi pensieri in poche righe, scoprire nuovi significati e una nuova semantica. Di prossima pubblicazione “IL” “CENSURED” un romanzo autobiografico, dove verrà narrato uno spaccato “fotografico” della “mala” società in cui viviamo. Ascoltiamo Lorenzo Vanni in questa intervista per Ad Hoc .