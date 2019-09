UniNettuno, un’iniziativa sulla Moda e sul Luxury Management

Fornire ai giovani nuovi stimoli e competenze nel settore della Moda e del Luxury Management. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa lanciata dall’Università telematica internazionale UniNettuno. Fino a domani (a partire dal 23 settembre scorso), l’ateneo accoglie, per la prima volta a Roma, studenti internazionali, provenienti da Grecia, India, Azerbaigian e Pakistan, iscritti al Master in Fashion Retail and Luxury Management.

I giovani, selezionati tra i migliori dai partner del programma “London College of Contemporary Arts – Lcca” e “Berlin School of Business and Innovation – Bsbi”, saranno guidati da accademici ed esperti dell’Ateneo per approfondire alcune delle principali materie di studio che caratterizzano l’innovativo Master di primo livello, sviluppato da Uninettuno-Bsbi.

“La nostra Università – ha detto il rettore di UniNettuno, Maria Amata Garito – continua a lavorare per promuovere lo scambio di saperi e conoscenze, unendo mondi e culture diverse. Oggi, nel cuore di Roma, parte per la prima volta un’iniziativa volta ad esaltare l’eccellenza italiana ed il grande valore del “Made in Italy”. Mi auguro che questa immersione nella cultura, nella storia e nell’arte della moda italiana, rappresenterà per questi studenti un profondo arricchimento per la loro vita ed un incoraggiamento allo sviluppo di adeguate competenze professionali che faciliteranno il loro inserimento nei nuovi mercati del lavoro”.

Da dove nasce la storia di un Brand italiano e come cresce e si afferma nel mondo? Come gestire le diverse fasi che compongono la filiera di produzione di un Brand di Lusso? Come si calcola il suo valore ed il conseguente rischio assicurativo? Questi sono solo alcuni degli argomenti delle letio magistralis, che saranno affrontati, insieme agli studenti, dai docenti di eccellenza coinvolti da Uninettuno: Alessandra Capua, head of Willis Towers Watson Fine Art; Jewellery and Specie Division; Rosa Gambino, Direttore Fashion and Luxury di SuperHumans; Anna Villari, professore Associato di Museologia, Arti visuali e tecnologie-Uninettuno.

Cultura, lusso e moda sono realtà che si completano l’una nell’altra rendendo unica l’essenza del Made in Italy e che Uninettuno ha voluto trasferire ai suoi studenti. L’Università, infatti, ha organizzato, in collaborazione con Fendi, una visita guidata nella giornata di mercoledì 25 all’interno della prestigiosa sede di Palazzo delle Civiltà dell’Eur: un saggio della storia del brand ed un percorso nei suggestivi ambienti dello storico Palazzo, accompagnati dai “maestri artigiani” che profondono, grazie al loro impegno, il valore Made in Italy.