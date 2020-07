“L’Ickabog” di J.K. Rowling in libreria dal 10 novembre

J.K. Rowling firma un nuovo libro. Si tratta de L’Ickabog, fiaba inedita dell’autrice della saga del maghetto Harry Potter. Il libro uscirà in libreria in lingua italiana il 10 novembre 2020 per Adriano Salani Editore. Sarà pubblicato gratuitamente online a puntate quest’estate, sul sito The Ickabog.com. La Rowling ha voluto condividere la favola della buonanotte preferita dalla sua famiglia – scritta oltre dieci anni fa per i suoi figli – per contribuire a intrattenere bambini, genitori e tutti quelli che si sono presi cura dei più piccoli confinati in casa durante la pandemia di Covid-19. La storia, annuncia la casa editrice, sarà pubblicata in versione integrale, cartacea e digitale, il prossimo autunno e l’autrice donerà i suoi proventi alla fondazione benefica The Volant Trust, che assiste, a livello internazionale, coloro che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Con l’intento di coinvolgere i bambini nello svolgimento del racconto, J.K. Rowling li ha invitati a illustrare la sua storia e a farsi ispirare dalla miriade di coloratissimi personaggi e dai rapidi sviluppi della trama via via che comparivano online. Il libro prenderà magnificamente vita grazie alle illustrazioni a colori dei giovani vincitori, tra i 7 e 12 anni, che hanno partecipato alla competizione lanciata da ogni editore nel suo Paese. “Emoziona questo atto di restituzione di J.K. Rowling – commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani – con il suo stile inconfondibile, imprime in questa fiaba un segno di speranza senza precedenti, è sempre dalla parte dei bambini, dipinge il Male come solo lei sa farlo e anche il Bene, dolce e per tutti i buoni e i giusti. Una storia che fa ridere e con un finale che commuove. Un libro che rimane vivo nel pensiero di piccoli e grandi”.