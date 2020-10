Battiti d’ali e “Noi come Natura” con Fabiana Roscioli

Battiti. Battiti d’ali che ci portano lontano, a vedere le cose dall’alto, a progettare, immaginare, staccarci dalle cure di tutti i giorni, ma anche battiti del cuore, per le emozioni che procurano.

Era questo il titolo della mostra, fotografica, plastica e pittorica, che Sabrina Consolini, con sensibilità e voglia di guardare al futuro con ottimismo, aveva organizzato alla Casina Valadier di Villa Borghese per il 25 di ottobre. Purtroppo annullata per coronavirus (mah). Tra gli artisti espositori, Fabiana Roscioli, cui il carattere non fa certo difetto, che riproporrà i suoi Battiti insieme ad altri temi, il 28 ottobre alle ore 17 all’Hotel Ripa (via Orti di Trastevere, 3), all’interno della mostra multidisciplinare “Noi come Natura” sempre con la Consolini organizzatrice, insieme a Roberta Melasecca e Fabio Milani. I suoi Battiti li potremo così anche considerare come “battiti della natura”.

I battiti di Fabiana e delle sue foto, che ho avuto l’opportunità di osservare in anteprima, restano però legati alle ali, al volo, alla fantasia. Si comincia con due grandi ali dorate (è strano quante ali nella storia delle arti siano rappresentate in oro, dagli angeli al Va’ Pensiero), poi con un fiore bianco a simboleggiare il Buddismo, prosegue con un ritratto di Fabiana che ti guarda come per ipnotizzarti (operazione che le riesce benissimo) e infine con una bellissima foto interna della grandiosa cupola del Pantheon, che lascia vedere, in alto in alto, il cerchio della luce del giorno, come segno del cielo sopra la Terra, ma anche come via di fuga da una gabbia, dorata, ma pur sempre gabbia. Se hai le ali.

Tante le altre opere e le performances, che Roberta Melasecca, nell’ambito del progetto Raw dell’organizzazione no profit Kou, riassume, nella sua presentazione che sintetizzo, in un nuovo umanesimo che ci veda natura. Ci saranno tanti altri autori, che però non ho ancora avuto il privilegio di poter osservare, come ho potuto con la Roscioli. Li vedrò il 28, come i lettori che fossero interessati.