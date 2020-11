L’importanza dell’economia a scuola

Nella diciottesima puntata de La scuola libera, Suor Anna Monia Alfieri dialoga con Fabio Banderali, docente di Economia aziendale presso l’Ite Bassi di Lodi e membro del Consiglio direttivo di AEEE-Italia (Associazione europea per l’educazione economica).



Il tema della puntata riguarda l’importanza dell’apprendimento pratico delle competenze economiche da parte degli studenti e la necessità di dare organicità all’insegnamento dell’educazione civica affinché ci sia coerenza tra le competenze acquisite a scuola e quelle richieste nel mondo del lavoro. Inoltre, non secondaria, è l’importanza della formazione economica come strumento per comprendere il dibattito intorno alla gestione della finanza pubblica.

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.