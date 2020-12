L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo un dolce risalente all’Antica Roma: “I ravioli con la ricotta”. Si tratta di un dolce che si vendeva nei banchetti di strada come spuntino o merenda; nel Medioevo fu inserita nella ricetta la ricotta il cui uso in pasticceria fu introdotto dagli Arabi.

Tempo di preparazione: un’ora più il raffreddamento.

Ingredienti per 6 persone: 250 grammi di farina; 500 grammi di ricotta; 200 grammi di zucchero; 30 grammi di burro; un uovo; 3 cucchiai di latte; 2 cucchiai di vino bianco; un limone; zucchero a velo, olio di semi e sale q.b..

Preparazione: su una spianatoia versare la farina a fontana, formare un buco al centro, versare 100 grammi di zucchero e il burro ammorbidito; poi impastare, unire l’uovo, il latte, il vino, la scorza del limone grattugiata e un pizzico di sale. A seguire, impastare sino ad ottenere un composto compatto e omogeneo; quindi avvolgere il tutto nella pellicola trasparente e conservare in frigo per un’ora; in una ciotola unire la ricotta con lo zucchero rimasto; togliere il composto dal frigo, disporlo sulla spianatoia e con un mattarello stendere in una sfoglia sottile, con una composta dal diametro di 5 cm formare dei dischi, distribuire un cucchiaio di ricotta e zucchero, piegare a metà e sigillare i bordi con una forchetta. Infine, friggere i ravioli in una padella con olio bollente su entrambi i lati sino alla doratura, sgocciolarli con una schiumarola, asciugarli sulla carta assorbente e servire spolverandoli con lo zucchero a velo.

Buon appetito!