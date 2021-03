Studi classici: la Sapienza “asfalta” Oxford

Università di Roma La Sapienza “über alles”: l’ateneo è il migliore al mondo per “Studi Classici & Storia Antica” superando l’Università di Oxford, ora seconda sul podio. Questo quanto emerso nel corso dell’undicesima edizione dei Qs World University Rankings by Subject. Ottime indicazioni, peraltro, sono giunte per il sistema universitario italiano.

C’è dell’altro: le Università italiane hanno raccolto importanti risultati pure nel campo della ricerca sul Covid. Il nostro Paese, per l’appunto, è ritenuto uno dei cinque al mondo per la produzione scientifica relativamente al Covid. Allo stesso tempo, non sono mancate delle pecche, se così possiamo dire. Difatti, gli stessi risultati “soddisfacenti” non sono stati raggiunti nelle discipline scientifiche o tecnologiche. Due atenei italiani sono tra i primi cento per gli studi Medicina, uno solo tra i primi cinquanta per Informatica. Nessuno tra i primi cinquanta in Scienze ambientali, Matematica, Chimica e Scienze biologiche.

Ben Sowter, vicepresidente della divisone Professional services a Qs, ha commentato: “Le classifiche hanno evidenziato delle aree – specialmente gli indicatori produzione scientifica e reputazione per Scienze ambientali, Informatica ed altre materie di crescente importanza a livello internazionale – che i leader dell’istruzione superiore italiana devono migliorare per assicurarsi che le Università siano preparate a guidare gli studenti – e la società – nel futuro”.

Altro dato statistico, nelle classifiche per materia redatte da Qs, è il Politecnico di Milano che ha sette dei suoi programmi piazzati tra i migliori 50 al mondo. Fiori all’occhiello sono “Arte e Design” (quinto posto), ed “Architettura” (decimo posto). Per quanto concerne gli degli studi umanistici, otto delle 50 migliori al mondo per lo studio di classici e storia antica sono made in Italy. Solo gli Usa hanno più università (esattamente dodici) nella top 50 in questa materia. Tra le prime 50 al mondo, per Scienze politiche, c’è la Luiss.