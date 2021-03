“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina, questa settimana vi proponiamo la ricetta di un ottimo dessert per un pranzo gustoso: “Gratin di mele e pan brioche”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 100 grammi di uva sultanina; 6 mele renette; 2 dl di panna fresca; un tuorlo d’uovo; 12 fette di pan brioche; sciroppo d’acero, zucchero di canna, succo di limone e burro.

Preparazione: tagliare le mele a fette e irrorarle col succo di limone. Mettere l’uvetta a bagno in acqua leggermente tiepida per circa due ore e poi strizzarla. Imburrare una teglia, alternare fette di pan brioche e mele, poi distribuire l’uvetta nella teglia. In una ciotola unire la panna con il tuorlo ed un cucchiaio di sciroppo d’acero; versare il composto nella teglia, spolverare con lo zucchero di canna ed infornare a 200 gradi cuocendo per circa 20 minuti; quando si formerà una croccante crosticina togliere la teglia dal forno, cospargere con il rimanente zucchero a velo, versare in un piatto da portata e servire ben caldo.

Buon appetito!