“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un piatto che anima il gusto del pesce al sapore della verdura: “Lasagne al salmone affumicato e scarola”.

Preparazione: 45 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 250 grammi di pasta all’uovo per lasagne; 500 grammi di scarola; 2 cucchiai di olive verdi tritate; 250 grammi di salmone affumicato; 80 grammi di parmigiano; 450 grammi di besciamella; 50 grammi di panna fresca; mandorle tostate tritate, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: mondare e lavare la scarola, poi tritarla grossolanamente e porla in una larga padella con 2 cucchiai d’olio e le olive coprendo la padella e lasciando rosolare la scarola dopo averla salata e pepata; quando sarà cotta, lasciarla raffreddare e strizzarla; alla besciamella mescolare la panna e il parmigiano; adagiare un primo strato di pasta all’uovo sul fondo di una teglia ben imburrata, in seguito distribuire uno strato di besciamella e poi un poco di scarola, il salmone e una spolverata di mandorle tostate; procedere a formare gli strati alternando gli ingredienti e chiudere con la besciamella; cospargere con il parmigiano e infornare a 180 gradi per 25 minuti.

Buon appetito!