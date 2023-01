“I Simpson” polverizzano ogni record

Contratto rinnovato. I Simpson saranno in onda fino al 2025. La casa di produzione Fox ha appena prolungato di altri due anni il contratto di lavoro della famiglia di Springfield. La serie animata più citata e amata anche dagli adulti continua a infrangere tutti i record di longevità. Il finale della stagione numero 34, che dovrebbe andare in onda a maggio negli Stati Uniti, la farà arrivare all’episodio 750. Le stagioni 35 e 36 faranno superare le 800 puntate. “Ottocento episodi! Nemmeno i Simpson avrebbero potuto prevederlo!”, ha detto a Entertainment Weekly il produttore esecutivo Matt Selman. Homer, Marge, Bart, Lisa e la piccola Maggie e tutti gli altri personaggi nati dalla fantasia di Matt Groening nel 1987 non perdono l’affetto dei telespettatori. Nonostante il calo degli ascolti fisiologico in tutti gli show lunghi, lo zoccolo duro degli affezionati non cede, soprattutto nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 49 anni. I dati sono rimasti solidi anche dopo che nel 2019 la 21st Century Fox è stata comprata dalla Disney.

La produzione è un fiore all’occhiello della piattaforma in streaming Disney+, che conserva le passate stagioni. Ed è Hulu, anch’esso proprietà della Disney, che trasmette ogni settimana un nuovo episodio negli Stati Uniti. La serie è un concentrato di record del piccolo schermo: da anni rappresenta la serie animata, la commedia e il programma in prima serata con sceneggiatura originale più longevi della storia della televisione. Con questo rinnovo, diventa irraggiungibile per le rivali. Quanto a primati poi, non si possono dimenticare i 35 Emmy Awards vinti e i 530 milioni di dollari incassati in tutto il mondo quando dal piccolo schermo gli abitanti di Springfield sono approdati al cinema con The Simpsons Movie del 2007. La trentatreesima stagione dei Simpson è andata in onda negli Stati Uniti d’America dal 26 settembre 2021 al 22 maggio 2022 su Fox. Nel nostro Paese è stata trasmessa dal 19 settembre al 31 ottobre 2022 su Italia 1. La stagione numero 33 introduce un personaggio inedito, la dottoressa Wendy Sage, che appare dalla quinta puntata. Ipnoterapeuta e sopravvissuta ad un cancro al seno, caratteristica che condivide con la sua doppiatrice originale, Renee Ridgeley. La trentaquattresima stagione è andata in onda in America dal 25 settembre 2022 su Fox. In Italia è ancora inedita.