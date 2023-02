Giorgio Bisanti: dallo studio di Guttuso alla polizia di Stato

Dal 3 al 25 febbraio 2023, la Caserma Pietro Lungaro di Roma ospita il ventennale percorso artistico dello scultore, pittore e incisore romano Giorgio Bisanti. Attraverso 80 opere tra sculture in marmo, terracotta, gesso e legno, dipinti a olio, collage e acrilici, sarà raccontato il percorso artistico di Bisanti che frequenta in gioventù lo studio di Renato Guttuso e che lo invita a iscriversi al liceo artistico.

Influenzato sin da ragazzo dall’incontro con i grandi dell’arte contemporanea come Emilio Greco e Venanzo Crocetti, negli anni accademici la frequentazione dello studio di Pericle Fazzini lo forma artisticamente. Bisanti, che è nato nel 1963, entra nella polizia di Stato nel 1986, terminata l’Accademia delle Belle arti di Roma e subito inizia a creare col fine di portare la bellezza delle sue opere all’interno dell’istituzione. Scultore, pittore, modellatore in terracotta, Bisanti proietta nei suoi lavori la volontà di avvicinare il mondo della polizia di Stato ai cittadini. Sono oltre 100 le opere che lascia in eredità alla polizia di Stato, come chiaro segno della dedizione e dello spirito di servizio, ma anche come messaggio di apertura e dialogo.

Nella produzione dell’artista romano alcuni colori e forme rimandano a lavori di stampo cubista; numerosi poi i collage e diverse le grandi sculture. Suo il monumento alla memoria di Pietro Lungaro, martire delle Fosse Ardeatine e Medaglia d’Oro al Valore militare, collocato nel cortile della sede della Direzione centrale di Sanità a Roma, in piazza Vittorio: l’opera è stata realizzata con un blocco di marmo delle cave Michelangelo. Suo anche il monumento dedicato alla memoria dell’ispettore Filippo Raciti, inaugurato a Catania. E ancora sua la statua dedicata a San Michele Arcangelo nella Chiesa di San Lorenzo in Panisperna a Roma, e il bassorilievo scolpito in pietra e donato dalla polizia di Stato a San Giovanni Paolo II a piazza San Pietro. Numerosi i dipinti realizzati dall’artista sparsi nei tanti uffici, come le grandi tavole pittoriche realizzate per la Direzione centrale di Sanità, proprio nel complesso architettonico di piazza Vittorio (già Compendio di Sant’Eusebio).

L’inaugurazione si terrà venerdì prossimo (ore 10,30 con ingresso libero alla presenza dell’artista) presso il Compendio Sant’Eusebio, Caserma Pietro Lungaro (piazza Vittorio Emanuele II 13, Roma).