Medusa, tra i nuovi film l’omaggio a Troisi

Mediaset e il cinema italiano è un libro curato dai critici Gianni Canova e Rocco Moccagatta, edito da Mondadori, che racconta la storia dell’impegno dell’azienda che parte dai tempi di Reteitalia e Penta, fino ad arrivare a Medusa. Sono 600 i titoli finanziati in 40 anni. Tra i grandi successi popolari che hanno fatto la storia del nostro cinema figurano anche due Oscar al film straniero: Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores e La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino. Medusa ha dato spazio anche alle opere di altri grandi autori: Bernardo Bertolucci, Ettore Scola, Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni, Dario Argento. E ha accompagnato i primi passi di nuovi registi destinati a fare grande il cinema italiano nel mondo: Matteo Garrone, Emanuele Crialese, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese. Al volume hanno collaborato anche Enrico Vanzina, Giuseppe Tornatore, Maurizio Nichetti, Paolo Mereghetti, Marco Giusti, Alberto Pezzotta e molti altri critici, accademici e storici italiani. Con l’aiuto delle testimonianze di produttori, registi e addetti ai lavori, gli autori dello studio sono riusciti a ricostruire le tappe di questa lunga storia e i profili dei protagonisti.

Giampaolo Letta, presidente e amministratore delegato di Medusa Film, in un’intervista all’Ansa anticipa le nuove produzioni. “Sono in continuità con la nostra linea editoriale che va dai grandi autori ai film potenzialmente da vasto pubblico fino a scoperte di nuovi autori”. Il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi, Laggiù qualcuno mi ama, andrà al Festival di Berlino. Uscirà in sala il 19 febbraio per i 70 anni dalla nascita del compianto attore e regista napoletano. “Una meraviglia cui teniamo moltissimo”, chiosa Letta. “E tra le nuove proposte puntiamo su DinsiemE, con Il viaggio leggendario di Alessio Liguori, una favola molto bella, divertente, adatta ad un pubblico di bambini e famiglie”. A breve partiranno le riprese del film di Neri Parenti con Enrico Brignano, Volevo un figlio maschio e di quello di Gianluca Ansanelli Gerry e Tom con Vincenzo Salemme e Max Tortora. A Natale arriva il nuovo film di Ficarra e Picone, ora in fase di scrittura. “Tutte commedie, tranne un titolo cui teniamo molto: il film d’esordio alla regia di Claudio Bisio, L’ultima volta che siamo stati bambini e che uscirà in occasione della ricorrenza del rastrellamento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre 80 anni fa: una storia bella e toccante”. Intanto, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Il grande giorno, ha superato la cifra record di un milione di spettatori, con un box office totale di oltre 7 milioni di euro.