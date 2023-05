Recentemente è uscito per Bompiani una articolata e documentata biografia dal titolo “Vita di Vittorio Emanuele III. 1869 - 1947 Il re discusso. Un protagonista della storia sempre al centro del dibattito” del professor Aldo Alessandro Mola, medaglia d’oro di benemerito della cultura, oltre che autore di diverse pubblicazioni di carattere storico.

Il volume sarà presentato a Palermo oggi pomeriggio alle ore 17 presso il Camplus College in via dei Benedettini 5 (di fronte la chiesa di San Giovanni degli Eremiti) in cui interverranno i professori Manlio Corselli e Tommaso Romano. Coordinerà i lavori il professor Antonino Sala. Presiederà la professoressa Maria Patrizia Allotta a nome dell’Accademia di Sicilia che organizza l’evento. All’iniziativa culturale hanno aderito BCSicilia con il professor Alfonso Lo Cascio, che porterà un saluto, e la Fondazione Thule Cultura che conferirà al professor Aldo Alessandro Mola il Premio Internazionale “Fragmenta”, fondato nel 1977 e dedicato al grande e indimenticabile storico Mario Attilio Levi.

Aggiornato il 22 maggio 2023 alle ore 15:56