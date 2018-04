British Airways entra in Norwegian, punta all’acquisto

Nuove mosse nel risiko cieli europei. Iag, la holding cui fanno capo tra gli altri British Airways e Iberia, è entrata con una piccola quota nel capitale Norwegian Air, la low cost che si sta facendo notare per la strategia di collegamenti sul lungo raggio. Ma Iag sembra non volersi fermare qui: il Gruppo ha infatti anche annunciato che sta valutando l’ipotesi di presentare un’offerta su tutto il capitale. La decisione di Iag, che riunisce anche Vueling e Aer Lingus, è stata comunicata con una nota: “Iag considera Norwegian un investimento attraente e ha acquistato una quota del 4,61 per cento nella compagnia aerea”.

Si tratta, tuttavia, solo di un primo passo, precisa però subito dopo il Gruppo: “L’investimento con una quota di minoranza mira a stabilire una posizione da cui iniziare discussioni con Norwegian, inclusa la possibilità di un’offerta totale” per la low cost scandinava.

Le trattative, comunque, specifica Iag, “al momento non sono partite, non è stata presa una decisione sulla possibile offerta, né è sicuro che questa decisione verrà presa”. Questa mossa è bastata per far schizzare il titolo di Norwegian, che alla Borsa di Oslo è arrivato a salire del 26 per cento, la crescita più rilevante della sua storia, prima di essere sospeso. La low cost scandinava, da parte sua, spiega che “non era a conoscenza di quest’acquisizione prima che i media ne dessero notizia” e precisa di non aver “intavolato alcun dialogo o trattativa in merito”: tuttavia, “ritiene che l’interesse da parte di uno dei più grandi gruppi aviation internazionali confermi la sostenibilità e il potenziale del suo modello di business e della sua crescita globale”.

Stando a indiscrezioni dell’agenzia Bloomberg l’acquisizione della compagnia scandinava, che oggi ha un valore di mercato di 1 miliardo di dollari, potrebbe valere 3 miliardi incluso il debito.