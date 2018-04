Fisco: dichiarazione redditi, le novità

Dagli affitti brevi al sisma bonus, dalla tassazione ridotta sul welfare aziendale allo sconto sui “cibi speciali” dei celiaci, fino all’addio al ‘‘contributo di solidarietà’’ pagato dai contribuenti molto ricchi. Ecco le principali novità normative in arrivo per le dichiarazioni dei redditi 2018 per i redditi dei contribuenti:

IL NUOVO CALENDARIO: Il 730, anche nella forma della precompilata, allunga da subito i tempi di consegna: l’invio sarà possibile dal 2 maggio al 23 luglio. Per il modello Redditi si parte invece dal 10 maggio e fino al 31 ottobre.

AFFITTI BREVI, DA CEDOLARE A TASSA AIRBNB: Si estende agli affitti brevi sotto i 30 giorni la “cedolare secca”, ma solo per i contratti dal primo giugno 2017. La dichiarazione dei redditi, poi, tiene conto dell’arrivo, sempre da giugno, della ritenuta del 21 per cento che viene fatta dagli intermediari (anche quelli dei portali on-line come Airbnb) sugli affitti brevi.

SISMA-BONUS: Cambia e aumenta lo sconto sugli interventi di messa in sicurezza contro i terremoti, ma solo se migliora la classe di rischio. La detrazione del 50 per cento, da spalmare in 10 anni, sale al 70 per cento se si scende di una classe di rischio e all’80 per cento se il calo è di due “gradini”. Più alto ancora lo sconto, rispettivamente al 75 e 85 per cento, se i lavori riguardano edifici condominiali. Si considerano anche le spese fatte per la classificazione e la verifica sismica.

ECOBONUS: Rimane la detrazione 65 per cento, sempre da applicare in 10 rate annuali. Lo sconto fiscale sale al 70 per cento nel caso di interventi sull’involucro del palazzo e al 75 per cento per quelli che migliorano la prestazione energetica superando alcuni standard.

WELFARE AZIENDE E PREMI RISULTATO: Sale da 2mila a 3mila euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

SPESE ASILI E SCUOLE PRIVATE: È aumentato a 717 euro la soglia per la detrazione al 19% delle spese sostenute per l’iscrizione a scuole d’infanzia, elementari, medie e superiori.

UNIVERSITÀ E DISTANZE: Il requisito della distanza di 100 chilometri, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari, vale anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

ALIMENTI “SPECIALI”: Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali previsti da un’apposita tabella del ministero della Sanità, riguarda - ad esempio - i ciliaci. Esclusi di lattanti.

ADDIO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SUI “PAPERONI”: Scompare il prelievo del 3 per cento, il “contributo di solidarietà”, introdotto dal Governo Monti sui redditi superiori a 300mila euro.

ART BONUS: dal 27 dicembre 2017 l’art bonus si estende anche per le donazioni a istituzioni concertistico-orchestrali, a teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, ai festival, ai centri di produzione teatrale e di danza.

5 PER MILLE: da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.