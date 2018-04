Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Torna anche questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Giancarlo da Torino mi domanda: sono un agente di commercio e giro molto l’Italia per lavoro. Ho quindi una macchina di grossa cilindrata per viaggiare comodo e mi capita di fare rifornimento anche nelle ore notturne presso dei self service. Apprendo che da luglio non sarà più possibile utilizzare la scheda carburante ma come potrò fare per detrarre la spesa (e l’Iva)? Il problema che lei mi pone è di carattere pratico ed è stato sollevato presso le sedi competenti. Al momento le posso solamente dire che hanno unificato le modalità di pagamento valide sia ai fini dei redditi che dell’Iva (in sostanza tutti quelli tracciabili), ma rimane fermo l’obbligo della fatturazione elettronica. Personalmente spero che se il rifornimento venga effettuato utilizzando quanto sopra e allegando la relativa ricevuta da cui si evince il tipo di carburante e la relativa quantità erogata l’onere (e la detraibilità) venga ugualmente riconosciuto, ma speriamo in conferme ufficiali.

Federica da Palermo: entro quanto tempo devo trasferire la residenza nell’immobile acquistato per non perdere i benefici “prima casa”? Premetto che lo stesso necessita di importanti lavori di ammodernamento che non so quando finiranno. Il termine di per sé è di diciotto mesi dalla data del rogito così come confermato da una recente sentenza della Cassazione che ha posto fine a una serie di interpretazioni più favorevoli al contribuente che tenevano appunto conto di impedimenti in questo senso. Nulla vieta in teoria che la giurisprudenza di merito possa però continuare a disallinearsi da questo orientamento anche se la vedo difficile.

Luciano da Roma: sono un lavoratore dipendente che ha svolto anche dei lavori saltuari posso accedere al 730 precompilato? Posso contare sulla validità di quanto lì riportato? Sì, può ovviamente accedere al suo 730 in quanto anche tale tipologia di reddito viene comunicata all’Agenzia delle Entrate ma è sempre meglio verificare il tutto perché gli errori sono sempre possibili (potrebbe ad esempio non figurare in tutto o in parte un compenso percepito).

Maria da Pesaro sempre in materia di 730: affitto per brevi periodi la casa che ho al mare (con regolare contratto), posso utilizzare il modello precompilato integrandolo con altre spese? Sì, lo può fare ma vale sempre il consiglio di cui sopra di controllare sempre il tutto perché il Fisco mette on line solamente i redditi fondiari certificati dagli intermediari per gli altri occorre indicarli manualmente.