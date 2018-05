Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Torna anche questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Mario da Enna mi chiede: sono pensionato senza altri redditi. Nell’andare sul mio modello 730 precompilato mi sono accorto che mancano delle spese mediche, posso integrarlo? Sì anche se a partire dal due maggio. Dal cinque lo si potrà inviare e si avrà tempo (per tutti, Caf inclusi), fino al 23 di luglio. Detto ciò, le consiglio comunque di avvalersi della “compilazione assistita” per far si che eventuali controlli riguardino solo tali modifiche. So poi per esperienza che specialmente per le spese mediche occorre prestare enorme attenzione; non tutto ciò che compriamo in farmacia è considerato tale dal fisco ed è meglio essere cauti.

Luigi da Oristano: dovremo fare dei lavori volti a migliorare il risparmio energetico del condominio (lavori di coibentazione) e ci hanno assicurato che potremo beneficiare delle relative detrazioni fiscali con notevole risparmio. Ma io e altri condomini siamo pensionati a basso reddito senza possibilità quindi di godere di alcuno sconto, ci sono altre soluzioni? Altrimenti mi vedrò costretto a votare contro in assemblea perché non ne ho la possibilità. Nel rispondere al lettore do notizia (ampiamente già diffusa) della proroga dell’agevolazione al 2021. La notizia interessante è che sembra ci sia la possibilità di cedere anche ad enti di tipo associativo il relativo credito di imposta che ne deriva. Per rispondere al signor Luigi, lo tranquillizzo dicendogli che il suo vantaggio fiscale derivante dall’esecuzione dei lavori già lo si può trasferire a chi ha eseguito i lavori monetizzando subito il relativo beneficio. In futuro la platea dei possibili cessionari aumenterà.

Andrea da Novara: quando mi verrà rimborsato il credito scaturente dal 730? Sono un pensionato e non nascondo che tali soldi mi facciano comodo. A partire dal mese di agosto l’ente pensionistico effettuerà i rimborsi prendendo come riferimento gli emolumenti di competenza luglio.

Valerio da Roma: mio figlio si è sposato ma continua a vivere in casa mia con sua moglie. Premetto che non ha reddito e provvedo io alle esigenze di entrambi, li posso considerare fiscalmente a carico? Sì se rispetta le condizioni previste e mentre per suo figlio non ci sono problemi per sua nuora invece la dovrà inquadrare tra gli “altri famigliari”. Ricordo che in tale categoria rientrano, per citare i più comuni, i nipoti e i suoceri ma anche i genitori e i nonni.