Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Torna anche per questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Luciana da Grosseto mi chiede: pensionata da tempo mi avvalgo del modello 730 precompilato essendo poco pratica della materia. L’anno scorso sono stati effettuati dei lavori nel mio condominio, posso stare tranquilla che siano stati inseriti?

Si, ad ogni buon conto riepilogo le tipologie di spesa che vengono comunicate direttamente dagli amministratori di condominio all’Agenzia delle Entrate:

intervento di recupero del patrimonio edilizio;

arredo degli immobili ristrutturati;

intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente;

intervento su involucro di edificio esistente;

intervento di istallazione di pannelli solari;

intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

acquisto e posa in opera di schermature solari;

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;

acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per controllo da remoto;

intervento antisismico in zona ad alta pericolosità.



Agata da Pordenone: soffro di mal di schiena e mi rivolgo ad un osteopata di mia fiducia che mi rilascia regolare fattura. Non trovo però le relative spese nel modello precompilato, c’è un errore? Probabilmente no. La professione di osteopata non è ancora riconosciuta come “sanitaria” e pertanto le relative spese diventano detraibili solamente se il professionista di fiducia è anche un medico, in caso contrario no. Tanto per rimanere in tema le spese per i farmaci omeopatici sono invece detraibili fin dal 2006.

Mario da Barletta: ho intenzione di affittare la casa dove attualmente vivo e su cui pago il mutuo. Potrò continuare a detrarre la spesa per gli interessi? No, per tutto il tempo in cui la casa sarà locata perde tale diritto che è legato alla residenza. Lo riacquisterà se e quando tornerà ad abitarci.

Giuliana da Padova: mi conferma che la scadenza del 16 giugno per pagare le imposte è stata spostata al 30 dello stesso mese? Si oramai sono diventate definite le date del 30 giugno (quest’anno due luglio perché il 30 cade di sabato) e del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Il tutto per evitare un ingolfamento dei pagamenti come accadeva con la vecchia scadenza. In tale data infatti devono essere versate la Tasi e l’Iva mensile (oltre ai contributi dipendenti) tanto per citarne alcuni che creava non pochi problemi (il cosiddetto “tax day”).