Main Capital Sgr: un aiuto in più per le Pmi

Main Capital Sgr ha avuto l’autorizzazione da Banca d’Italia e Consob il 4 giugno scorso. La Sgr creata dal banchiere Vincenzo Macaione potrà iniziare la sua missione raccogliendo e impiegando capitali in particolare sulle Pmi italiane, sempre più abbandonate dal sistema creditizio tradizionale. Oggi Main Capital ha come amministratore delegato Ignazio Sacco.

Il mercato che si apre alla neonata Sgr ha bisogno estremo di nuovi strumenti che sappiano cogliere le opportunità che l’inventiva e il dinamismo dei nostri imprenditori offrono; per far camminare le idee servono gambe supportate dal capitale ora con Main Capital e le imprese avranno un alleato in più.