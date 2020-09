Visco: “La crisi è molto pesante, incerte le conseguenze”

Ignazio Visco lancia l’allarme. Il governatore della Banca d’Italia ritiene che “le conseguenze di questa crisi globale sono gravissime e dipendono da diffusione del Coronavirus, sono difficili da valutare. La portata dell’evento senza precedenti evidente nei costi di vite umane nel mondo”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Visco, parlando ai banchieri dell’esecutivo Abi precisando che “le prospettive sono incerte e questo incide negativamente su spesa famiglie e imprese”.

“Nel complesso, anche grazie alle misure di stimolo della domanda, monetarie e di bilancio, il rafforzamento della congiuntura nel trimestre in corso potrebbe essere lievemente migliore di quanto delineato in luglio nello scenario di base delle nostre previsioni”. Per Visco, “al momento, gli andamenti che stiamo osservando restano a grandi linee coerenti con il risultato per l’anno prefigurato in quello scenario: una caduta del Pil di poco inferiore al 10 per cento, con una successiva, molto graduale, ripresa”.