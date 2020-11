Nessuna formula magica né consigli di fuga verso paradisi fiscali. “Se sei in crisi, non andare in banca!” (edito da Sbc Edizioni) è un manuale scritto da Gianpiero De Martinis, commercialista ed esperto di Diritto della crisi d’impresa. L’autore si rivolge alla platea di piccoli e medi imprenditori che intendono cancellare le proprie pendenze. Per far ciò, De Martinis fa leva sulla sua esperienza e su suoi risultati, che vedono aziende liberate da oltre trenta milioni di euro di debiti. Il fine ultimo è declamare, in modo semplice, come attuare le giuste strategie per risanare un’impresa con i conti in rosso, senza ricorrere agli istituti di credito.

Nei primi tre capitoli del libro finiscono sotto la lente di ingrandimento le passività, i debiti e le conseguenze che si possono subire. Una sezione speciale riguarda l’Agenzia delle Entrate, dove viene analizzato il tema della riscossione, senza tralasciare problemi legati ai rapporti con Inps e Inail. Anzi: sono illustrati gli strumenti che consentono, in modo legale, di colmare i mancati versamenti contributivi dei dipendenti nelle casse dell’Inps. Nel quarto capitolo, invece, Gianpiero De Martinis, spiega la propria ricetta, chiarendo come accedere alla procedura di sovraindebitamento o realizzare un concordato stragiudiziale. Pagina dopo pagina, l’imprenditore scoprirà come liberarsi dalle pendenze senza chiedere mutui o finanziamenti alle banche. Non solo: in base alla procedura più adatta per la propria situazione, potrà calcolare in modo autonomo una stima dei tempi che porteranno al ripianamento dei conti.

Gianpiero De Martinis nasce a Torino nel 1980. Svolge il percorso di studi tra Buenos Aires (Argentina) e Giacarta (Indonesia) e si laurea in Economia aziendale all’Università di Torino. Si specializza nel tempo in Diritto della crisi d’impresa, ottenendo l’abilitazione di dottore commercialista e revisore legale. Vive e lavora a Ravenna, dove svolge la professione, in parallelo all’attività di curatore fallimentare e consulente tecnico del tribunale. È formatore di dottori commercialisti e avvocati. Scrive articoli di settore per “RatioQuotidiano” e “Commercialista Telematico” in tema di crisi d'impresa.

Gianpiero De Martinis, “Se sei in crisi non andare in banca! Come liberarsi dai debiti e vivere felici”, Sbc Edizioni