Inps: aumentati i posti di lavoro nei primi 5 mesi dell’anno

Secondo L’Inps nei primi cinque mesi del 2021 le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 2.412.000, in netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+17 per cento). Nello stesso periodo, le cessazioni sono state 1.795,000, in flessione del 12 per cento sull'anno precedente.

Il saldo tra assunzioni e cessazioni di contratto registrate nei primi cinque mesi è stato positivo per 616.509 unità, grazie soprattutto alla corsa delle assunzioni a maggio (683.057) e al saldo positivo tra attivazioni e cessazioni nel mese pari a 256.767 unità. Il risultato è dovuto alla combinazione tra la flessione registrata per i mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’aumento a partire da marzo 2021 rispetto agli stessi mesi del 2020 (quando c’era il lockdown), con +18 per cento a marzo, +216 per cento ad aprile e +79 per cento a maggio.

“Particolarmente accentuato — scrive l’Inps — risulta il recupero, negli ultimi tre mesi, delle assunzioni stagionali e in somministrazione”.