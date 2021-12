Il Governo ha deciso di destinare 8 miliardi di euro per una riforma dell’Irpef e per un piccolo intervento sull’Irap. L’appuntamento settimanale del podcast Ibl “Leoni Files” è stato dedicato a commentare questa scelta dell’Esecutivo. Nella puntata dal titolo “Che fisco che fa” è intervenuto Nicola Rossi (professore ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e membro del Cda dell’Ibl), che ha dialogato con Carlo Amenta e Carlo Stagnaro. Estensore della proposta Ibl di riforma fiscale “25xTutti”, per Rossi il passaggio da 5 a 4 aliquote Irpef è positivo: qualsiasi tentativo di riduzione delle aliquote e di semplificazione del sistema fiscale va nella direzione giusta.

(*) Clicca qui per ascoltare il podcast