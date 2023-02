Le soluzioni innovative del Progetto Surefish per i prodotti ittici sostenibili e tracciabili

I partner del progetto Surefish annunciano con successo il completamento del piano, evidenziando e riportando significativi passi in avanti negli sforzi per garantire una pesca sostenibile e tracciabile. L’innovativo progetto Surefish, sostenuto dal programma Prima dell’Unione europea e che riunisce 13 partner del Mediterraneo, ha sviluppato con successo una soluzione tecnologica rivoluzionaria per garantire una pesca sostenibile e tracciabile. Grazie alla tecnologia blockchain e all’innovazione delle piattaforme digitali adottate dai partner del progetto, esperti, pescatori e consumatori possono utilizzare gli strumenti analitici e tecnologici atti a scoraggiare la pesca illegale e tracciare la filiera ittica. Il progetto Surefish mira ad affrontare le crescenti preoccupazioni della comunità internazionale e delle organizzazioni non governative per le pratiche di pesca illegale e non regolamentate che minacciano la sostenibilità della filiera ittica e scoraggiano i consumatori. Attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi e metodologie innovative all’avanguardia per il rilevamento delle frodi, la freschezza e le garanzie di qualità, viene offerta una soluzione completa per migliore la trasparenza per i consumatori e la salvaguardia delle specie ittiche del Mediterraneo. Il progetto ha contribuito al dibattito scientifico ed imprenditoriale, innescando nuove conoscenze e monitorando nuovi dati sullo stato della pesca nel Mediterraneo.

Inoltre, sono state elaborate due soluzioni innovative per gli operatori ittici che si adoperano verso una transizione ecologica e uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche dell’area mediterranea. La recente presentazione a Sfax e Tunisi del progetto – organizzata da Slow Food Tebourba Association con il supporto di Gi.&Me. Association, presieduta dall’ingegnere Franz Martinelli, che ha visto intervenire Valeria Reggio dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi – ha rappresentato una vetrina per promuovere i prodotti ittici attraverso la certificazione digitale delle aziende italiane, tunisine e del Mediterraneo. Un evento per riunire gli innovatori della filiera ittica tunisina e per conoscere i principali progetti innovativi relativi a questo importante settore, fonte di guadagno per migliaia di persone. Il sistema innovativo Surefish rappresenta una rivoluzione del sistema della tracciabilità inclusiva, attraverso una veloce e semplice opportunità di autenticare il prodotto ittico e garantire la massima qualità del pescato.

Ciò che contraddistingue Surefish è la sua combinazione innovativa di nuove tecnologie blockchain, banda Tti e codici Qr all’interno della catena del valore della pesca. Un approccio unico che garantisce non solo un uso sostenibile ed etico delle risorse marine, ma consente anche ai consumatori di comprendere il valore dei prodotti consumati. Il sistema Surefish rappresenta un faro di speranza per l’industria alimentare, trasformando il modo in cui i consumatori si approcciano al prodotto ittico. L’insieme unico di tali metodi innovativi non solo fornisce un vantaggio competitivo raggruppando questi servizi essenziali, ma consente anche il trasferimento e la diffusione delle conoscenze tra organizzazioni private e pubbliche. Gli esperti del progetto offrono anche la formazione, assicurando che gli elevati standard siano normalità per i protagonisti della pesca. Con il sostegno dei partner del progetto e l’adozione entusiastica delle innovazioni da parte di aziende ittiche come Didon Maree in Tunisia, Fishbasket in Egitto e Sofia For Fresh and Frozen Fish Trading S.a.r.l (Sofia) in Libano, le soluzioni sono state testate, calibrate e convalidate ottenendo delle prestazioni ottimali.