Il martello di Spadafora

Dopo aver ispirato la sindaca di Roma Virginia Raggi a compiere la battaglia per impedire le Olimpiadi nella Capitale, l’attuale ministro Vincenzo Spadafora si sta impegnando allo spasimo per impedire la ripresa del campionato di calcio e provocare la crisi dell’intero sistema del pallone.

Perché lo stia facendo è un mistero. Perché non ama questo particolare sport? Può essere, ma la sua antipatia per il calcio non giustifica l’intenzione di mandare in malora l’intero settore.

Anche al figlio di Cupiello nella storica commedia di Eduardo De Filippo il presepe non piaceva affatto. Ma non per questo prendeva a martellate le statuine del bue e dell’asinello, dei re magi, della Madonna e del bambinello.

A Spadafora, invece, piace il martello!