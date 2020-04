“Il Fatto” moralista

Il Fatto quotidiano di Marco Travaglio attacca Claudio Lotito, Igli Tare e il sottoscritto colpevoli di chiedere la ripresa del campionato di calcio malgrado i morti da coronavirus e i dati dei cassintegrati. Come se la responsabilità degli effetti perversi della pandemia non fosse di chi avrebbe dovuto fronteggiarla ma di chi chiede la ripresa del campionato.

Di fronte a tanta irragionevolezza dei moralisti manettari non c’è molto da replicare se non rilevando come la loro posizione sia oggettivamente un “no” al calcio in tutto simile ai no alle Olimpiadi, alla Tav o alle posizioni dei “No-Vax” dei loro referenti politici.