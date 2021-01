Parola ai numeri

Diamo i numeri. È stato pubblicato il rapporto della Banca d’Italia avente ad oggetto il primo semestre 2020. I redditi privati sono crollati dell’8,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stesse considerazioni per il rapporto debito/Pil, aumentato di 121 miliardi di euro. In entrambi i casi la peggiore performance degli ultimi vent’anni.

I dati rilevati per il secondo semestre sono, peraltro, peggiori. Meno male che pletore di ex famigli del Matteo Renzi di potere (che non ho mai sostenuto, negandomi più di qualche opportunità personale) ci avvertono che, liberato dalla zavorra del turpe rignanese, il governo Conte ter ci condurrà a vele spiegate verso magnifiche sorti e progressive. È proprio vero che, come al circo, quando gli acrobati precipitano a terra ci si affretta a far entrare in scena i clown.