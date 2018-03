Apple lancia i nuovi prodotti low price

È tempo di annunci in casa Apple. La casa californiana potrebbe svelare un computer e un tablet un po’ meno costosi dei modelli attuali. Da Cupertino annunciano grandi novità. Il 4 giugno prenderà il via la conferenza annuale degli sviluppatori e, secondo indiscrezioni, quella potrebbe essere l’occasione per presentare nuovi dispositivi.

La Worldwide Developers Conference è l’appuntamento in cui Apple presenta le novità in ambito software. Verranno mostrate le nuove versioni dei sistemi operativi per computer (MacOS) e dispositivi mobili (iOS), insieme a quelli dell’Apple Watch e dell’Apple TV.

Ma le novità non sono finite. La mela morsicata potrebbe sfruttare l’occasione per lanciare anche un nuovo hardware. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo di Kgi Securities, la mela potrebbe svelare un MacBook Air con display Retina e dal prezzo più abbordabile (799-899 dollari) rispetto all’attuale. Sul fronte dei tablet si ipotizza la produzione di un iPad da 9,7 pollici venduto a 259 dollari a fronte dei 349 del modello attuale. Si attendono inoltre due nuovi iPad Pro da 11 e 12,5 pollici, dotati di cornici sottili e Face ID. Si parla infine di un HomePod più piccolo, da 150-200 dollari. Il mondo, in attesa delle novità, resta a guardare.