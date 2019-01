Tablet: Microsoft lancia la sfida ad Apple

Microsoft sfida Apple sul terreno dei tablet. Arrivano anche in Italia i nuovi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 annunciati a ottobre e rivali dell’iPad Pro. Ed è disponibile per la prima volta sul nostro mercato Surface Studio 2, “il più potente di sempre”. I dispositivi arriveranno in Italia a partire dal 7 febbraio e sono già preordinabili attraverso il Microsoft Store. Il Surface Pro 6, secondo Redmond, “lavora il 67% più velocemente grazie ai processori Intel Quad Core di ottava generazione”e sarà disponinile nelle versioni nero e platino. Il Surface Laptop 2, disponibile solo nella colorazione platino, “garantisce inoltre il massimo della produttività, grazie al processore Intel Quad Core di ottava generazione, alla batteria con autonomia fino a 14,5 ore e alla tastiera più rapida e silenziosa”. Entrambi i dispositivi sono disponibili anche nelle configurazioni business, che offrono opzioni aggiuntive come Windows 10 Pro, processore Intel Quad Core di ottava generazione (8350U) nei modelli i5.

Surface Studio, infine, “ha prestazioni grafiche aumentate del 50%”, un display regolabile Brilliant PixelSense da 28 pollici che “trasforma lo schermo in una tela extra-large”. Surface Pro 6 è disponibile nella versione consumer a partire da 1.069 euro e nella configurazione business a partire da 1.169. Inoltre, acquistando in prevendita sul Microsoft Store il dispositivo nella configurazione consumer, si riceverà in regalo la Surface Pen. Surface Laptop 2 è disponibile a partire da 1.169 euro per la versione consumer e 1.369 per la configurazione business. Infine, è possibile acquistare in prevendita Surface Studio 2 sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati a partire dal prezzo, non proprio economico, di 4.199 euro.