Occhio agli sconti, le truffe sono in agguato

Nelle ultime settimane sulla scia del Prime Day di Amazon si è registrato un aumento del 10 per cento di casi di phishing, le truffe telematiche che avvengono soprattutto tramite mail.

“Si pensa di ricevere un’e-mail da un’organizzazione affidabile – spiega Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione Codici, ai consumatori – quando in realtà è una trappola”. Il boom dell’e-commerce ha trasformato il settore in un territorio di caccia per i truffatori, che stanno sfruttando la nota iniziativa di Amazon per piazzare trappole sul web. L’associazione Codici ai consumatori lancia l’allarme: fare attenzione agli annunci, soprattutto a quelli che si ricevono via e-mail, perché dietro un’offerta allettante potrebbe nascondersi una fregatura.

“Il messaggio che informa della possibilità di usufruire di sconti ̶ continua Giacomelli – o di acquistare a prezzi bassi un prodotto viene, ad esempio, accompagnato da un link, cliccando il quale si finisce su una pagina web dove bisogna inserire informazioni sensibili, come nome utente, password e dati di pagamento. Prima di aprire un’e-mail o cliccare su un link è bene accertarsi dell’affidabilità del mittente, controllando ad esempio che l’indirizzo di posta elettronica o del sito siano autentici e facendo una verifica sui siti ufficiali richiamati. Un altro elemento da tenere in considerazione è la presenza di errori o refusi nel testo, quindi, è bene leggere con attenzione i messaggi. Informazioni come nome utente, password e dati di pagamento devono essere protette, perché sono quelle che permettono ai malviventi di mettere a segno i propri colpi, facendo acquisti o transazioni a spese della vittima utilizzando la sua carta di credito o di debito”.

Aggiornato il 12 luglio 2023 alle ore 15:12