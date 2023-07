TikTok Music: è sfida a Spotify e Apple

TikTok Music è un nuovo servizio di streaming musicale solo in abbonamento, in Brasile e in Indonesia. Una piattaforma nata per fare concorrenza a Spotify e Apple. Un abbonamento a TikTok Music ha prezzi concorrenziali, all’incirca intorno ai 3 dollari, non è prevista un’opzione gratuita ma una prova gratis di un mese. È quanto riporta il sito specializzato TechCrunch. TikTok detiene il primato del mercato dei video brevi e dei social media per adolescenti. TikTok Music consentirà agli utenti di sincronizzare il servizio con i propri account TikTok e ascoltare, scaricare e condividere brani.

Il servizio comprende i cataloghi delle maggiori case discografiche, tra cui Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music. TikTok Music, inoltre, consente di riprodurre versioni complete di brani virali sulla piattaforma, avere consigli musicali personalizzati, accedere ai testi in tempo reale, creare playlist collaborative con gli amici, importare la propria libreria musicale e trovare brani tramite la ricerca dei testi. Il servizio include anche una funzionalità simile a Shazam in grado di identificare la musica che si sta ascoltando. E ha anche funzionalità social, con commenti e la possibilità di connettersi con altri appassionati. Al momento non ci sono notizie di espansione di Music in altri Paesi. Un portavoce dell’azienda a TechCrunch ha manifestato entusiasmo. Si tratta di nuove “opportunità offerte da TikTok Music agli appassionati di musica, agli artisti e all’industria, ma non abbiamo ulteriori notizie da condividere sui piani futuri”.

Intanto, secondo quanto anticipato su Twitter dal cantante Jonah Manzano, la piattaforma sta testando una nuova opzione che permetterà agli utenti di scaricare video senza filigrana, così da poterli utilizzare a proprio piacimento. Fino a ora, infatti, TikTok ha sempre offerto la possibilità di salvare i contenuti sul proprio dispositivo, seppur contraddistinti dal ben riconoscibile marchio dell’app. Adesso, invece, sembrerebbe proprio che ci sia finalmente la possibilità di scaricare contenuti “puliti”, così da poterli condividere comodamente anche su app di terze parti.

