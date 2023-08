La Russia alla ricerca dell’acqua sulla Luna

Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins sbarcarono sulla Luna grazie alla missione Apollo 11. Cinquantaquattro anni dopo, nel bel mezzo di un conflitto bellico, la Russia vuole cercare di arrivare prima degli Usa nella parte inesplorata e sconosciuta del polo sud del satellite luminoso della Terra, nel tentativo di trovare l’acqua e portarsela a casa.

Questa notte, alle 2.10 ora di Mosca, è stato lanciato il razzo che veicola la sonda con destinazione Luna. La missione si chiama Luna-25 e se tutto va bene, oggi parte a bordo di un razzo Soyuz-2.1b, lanciato dal cosmodromo di Vostochny nel nord-est della Russia.

Una missione tutt’altro che semplice infatti sono stati evacuati, per precauzione, i 26 residenti del villaggio di Shakhtinskyi, vicino alla base di lancio e, a quanto sembra, la missione già conta qualche anno di ritardo a causa di continue difficoltà tecniche complicate ulteriormente dallo scoppio del conflitto in Ucraina, prima della guerra infatti l’Agenzia spaziale europea avrebbe contribuito al progetto ma viste le difficoltà politiche che si sono venute a creare, la Russia porterà a termine la missione in solitaria.

L’obiettivo di trovare l’acqua sulla Luna nasce dal fatto che 4,5 miliardi di anni fa la Terra si è scontrata con Theia, un pianeta delle dimensioni di Marte. Il colpo è stato così forte che il nostro pianeta è scomparso per alcune ore e una piccola parte espulsa si è mescolata ai resti dell’altro corpo trasformandosi in roccia fusa e creando così Luna. Se l’acqua del satellite sia un residuo di quel periodo o sia arrivata attraverso asteroidi e comete che hanno colpito sia la Luna sia la Terra “è un enorme mistero”, sottolineano i responsabili scientifici della missione, ma lo studio dei composti macromolecolari di origine cosmica conservati nei ghiacciai lunari può svelare il segreto dell’origine della vita sulla Terra e permetterà di confrontare le strutture molecolari biochimiche sulla Terra e nello spazio.

Aggiornato il 11 agosto 2023 alle ore 13:36