Alfredo Mosca, editorialista de L'Opinione, e il professor Alessandro Giovannini, ordinario di diritto tributario presso l'Università di Siena, commentano l'attuale situazione politica italiana. Ed esprimono la preoccupazione generale per un governo composto da partiti non solo antagonisti, ma che si sono offesi ed insultati fino a pochi giorni fa. Difficile capire da dove e come possa scaturire la coesione necessaria ad una alleanza per guidare il paese in momenti così difficili e complicati.