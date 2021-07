Grande affluenza di persone sempre nel rispetto delle normative anti-Covid per l’evento che ieri sera si è svolto a Roma nell’immenso spazio verde di via di Villa Lauchli, a Corso Francia.

Con Stefano e Fabio De Lillo, i fratelli da anni in politica (l’uno come senatore e l’altro in passato assessore in Campidoglio e consigliere della Regione Lazio), sono saliti sul palco per dare inizio ufficialmente alla campagna elettorale Matteo Salvini e il candidato sindaco per il centrodestra Enrico Michetti, avvocato e professore di Diritto degli enti locali a Cassino. Presenti anche Dario Rossin, avvocato da anni esponente del centrodestra romano che con Flavia Anelli sono i candidati al Comune di Roma; il coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon; il consigliere regionale Laura Corrotti; l’imprenditore Domenico Naso da sempre nel gruppo politico dei fratelli De Lillo ed il notaio Alfredo Maria Becchetti, che insieme a Salvini ed a Fabio De Lillo hanno detto la loro ai microfoni de “L’Opinione Tv”.