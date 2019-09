Italia Viva, Boschi: “Il programma di governo è vincolante”

Maria Elena Boschi prova a rassicurare Giuseppe Conte. La plenipotenziaria dell’universo renziano parla di Italia Viva, la nuova creatura politica del senatore di Rignano sull’Arno.

Secondo l’ex ministra delle Riforme, “esiste una prateria intera per chi non vuole seguire gli estremismi di Salvini, fondare la società solo sull’assistenzialismo o diventare socio della Casaleggio”. Di un fatto la Boschi è certa: “Grazie a Italia Viva il governo avrà più parlamentari, non meno. Il programma di governo per noi è vincolante”.

Il punto che per la compagine renziana ha maggiore rilevanza è “il Family act con asili nido, assegno per le famiglie e misure per le donne”. Sulla riforma elettorale e su quella della giustizia “rispetteremo le decisioni della coalizione. Non dipingeteci come gli fasciacarrozze perché non lo siamo”.

Boschi sottolinea che Italia Viva non si candiderà “in nessuna delle prossime elezioni regionali. Ovviamente vediamo di buon occhio le candidature civiche, sia in Regione che nelle amministrazioni comunali”. E da qui alle elezioni del 2023 “c’è tanto tempo. E se senza logo, senza una sola iniziativa, senza niente siamo stimati al 5 per cento credo che la cosa debba far riflettere. Penso che Italia Viva non sarà un partitino”.

Quanto ai nuovi gruppi, “saremo 27 alla Camera e 15 al Senato. C’è ancora qualche incerto, non più di una decina di colleghi, che ci raggiungerà entro il mese di ottobre, alla Leopolda”. Boschi spiega che Italia Viva “vuole rimettere al centro le donne, parlare ai piccoli imprenditori come agli artigiani, disegnare uno sviluppo sostenibile”.