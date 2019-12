Le Ragioni della Nuova politica , edizione numero diciassette. Prende il via domani il premio ideato e fondato nel 1996 dall’Associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio presieduta da Sara Iannone. La manifestazione, prevista alle 17.30, nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato, in Via dei Portoghesi, a Roma, sarà condotta da Camilla Nata e Rosanna Vaudetti.

Il premio sarà conferito a: Guido Alpa, ordinario di diritto civile alla Sapienza di Roma; Antonello Folco Biagini, rettore dell’Unitelma-Sapienza; Giuseppe Borgia, già presidente di Sezione della Corte dei conti; Giuseppe Colpani, direttore generale dell’Università di Tor Vergata; Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Teresa De Santis, direttore di Rai Uno; Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato; Aihua Pan, presidente della Sinobioway di Pechino; Beniamino Quintieri, presidente Sace Simest; Roberto Sommella, condirettore di MF-Milano Finanza; Gennaro Vecchione, direttore generale del Dipartimento informazioni sicurezza; Antonino Zichichi, scienziato.

Il trofeo del premio Le Ragioni della Nuova Politica è la Colomba della Civiltà, un bassorilievo in bronzo che rappresenta i valori fondanti dell’associazione, realizzato dal maestro Benedetto Robazza e offerto dalla Fondazione Di Paolo, che sarà consegnato ai premiati da autorevoli personalità italiane, molte delle quali già insignite del premio nelle precedenti edizioni. Tra gli altri, Corrado Calabrò, Stefano Crisci, Vincenzo Sanasi D’arpe, Giuseppe Nisticò, Pasquale De Lise, Eugenio Gaudio, Cesare San Mauro, Maria Amata Garito, Raffaele Tamiozzo.

L’associazione assegnerà anche un riconoscimento speciale a Angelo Bruscino, imprenditore, giornalista, scrittore per Green Economy e a Sara Manfuso, presidente dell’Associazione #iocosì, per l’impegno sociale. La cerimonia sarà introdotta dall’avvocato generale Gabriella Palmieri Sandulli. Dopodiché, Calabrò rifletterà sui contenuti del libro Le Ragioni della Nuova Politica, a cura di Francesca Zema, edito dalla Diabasis.