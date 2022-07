Il verso giusto: Pannella o Travaglio?

Sembrerebbe un confronto improprio per il cittadino comune italiano avvezzo a soffermarsi sui titoli di testa dei giornali e dei telegiornali delle ore 20, titoli ripetuti 24 ore su 24 da tutti i mass media fino allo sfinimento. Casomai il confronto più opportuno sarebbe quello fra Marco Pannella vs Beppe Grillo quali leader di una rispettiva visione futura e gestione della Res pubblica italiana completamente divergente: il primo Pannella non più purtroppo in vita e presente fisicamente, ha lasciato il segno indicando la via di una politica non giustizialista-garantista-liberale-atlantista-progressista-innovativa egregiamente espressa dall’House organ del Partito radicale qual è Radio Radicale titolare della convenzione con lo Stato della diffusione via etere dei lavori del Parlamento; il secondo Grillo, in parabola politicamente decadente col M5s da lui fondato, ormai sopraffatto dalle innumerevoli incongruenze fra opposizione barricadera simil sovranista-populista e responsabilità di governo europeista-atlantista nel fronteggiare Covid e guerra russo-ucraina.

Questo ineludibile declino del M5s si è concretizzato con la continua diaspora dei 333 eletti nella 18ª legislatura, di cui 221 deputati e 112 senatori, e con la progressiva irrilevanza della cosiddetta Piattaforma Rousseau quale agorà-punto di incontro di tutti gli iscritti al movimento e garanzia di trasparenza per tutte le nomime o decisioni di indirizzo politico su votazioni “libere, democratiche, non manipolate”? salvo responso di ultima istanza dell’elevato ayatollah Grillo!

Purtroppo oggi come oggi al Grillo decadente, con la sua Piattaforma Rousseau ormai in rottamazione, si è sostituito il vero House organ del M5s e cioè Il Fatto Quotidiano diretto o meglio capeggiato da quel simpaticone direttore Marco Travaglio. È talmente simpatico ed empatico che ci viene propinato da tutte le televisioni nazionali in prime time ormai quotidianamente, per cui se non trovi il suo faccione su uno schermo, tranquillo con lo zapping lo becchi su un altro, di sicuro! Sempre sghignazzante e strafottente soprattutto sulla Tele La 7/Il Fatto Quotidiano e il problema è che l’opinione pubblica italiana ormai, a furia di vederlo e sentirlo fino allo sfinimento, dipende dalle sue labbra da dove sgorgano i suoi editoriali e i gli articoli tratti dal soprannominato Il Fango-Falso Quotidiano.