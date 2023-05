Nuovo personaggio sbloccato!

Con buona pace di tutti, le rom sulle metro hanno fatto il loro corso. Anche senza avere dati sottomano, con tutta probabilità non è diminuito il numero di furti in metropolitana. Con buona pace di tutti, l’orsa jj4 ha fatto perdere le sue tracce, non nei boschi ma nelle televisioni, nella miriade di talk-show presenti nell’orario serale, pomeridiano e mattutino.

Con le dovute differenze, perché il cappuccino della mattina va bevuto con calma, mentre il piatto di pasta della sera dopo una giornata di lavoro o non lavoro è il momento perfetto per creare quella tensione sul nulla su cui piace tanto dividerci. Che fare con l’orsa? Liberarla o no, ucciderla, processarla e sbatterla in galera? Questa pareva essere la domanda, che accesa la televisione, le persone si sentivano di chiedere. L’orsa poi ha fatto perdere le proprie tracce mediatiche: dopo un momento di popolarità, attendendo pur sempre le sentenze e i tribunali e provvedendo a trovarsi un buon avvocato, è tornata ad essere solo un’orsa.

Questa pareva essere la storia ma la vicenda è tornata calda, e con la notizia della sospensione dell’abbattimento da parte del Tar di Trento l’orsa tornerà in voga. Anzi, è già tornata in voga. Perché effettivamente è un tema che attira, un tema di semplice comprensione superficiale che permette a tutti noi di dividerci in due fazioni. Che poi corrispondono in maniera più o meno precisa a quella nostra concezione di destra e di sinistra. Qualsiasi sia l’argomento, alla fine dei conti ciò che accade è la lotta, lo scontro, capendo poco o nulla dell’evento nello specifico e prendendolo solo come spunto per intavolare poi una discussione più grande.

Magia, il personaggio scompare nel nulla e il dibattito verte poi su altro, o meglio, sempre sulla stessa cosa. Comunisti e fascisti liberisti (qualsiasi cosa voglia dire). I buoni contro i cattivi. Chi vuol ammazzare l’orso e chi dice che l’orso è meglio dell’uomo. L’altro che risponde che la carne d’orso è buona un sacco. Magia, ci sembra un secolo fa l’arresto di Matteo Messina Denaro, ci sembra un secolo fa la protesta degli anarchici. Ora è stato sbloccato un nuovo personaggio, che per un po’ porterà ascolti televisivi, commenti ai post sui social e un po’ di polemica nella quale sguazziamo

È arrivata la donna-trans! Il personaggio e l’evento perfetto su cui la sinistra può sguazzare, e criticare in modalità sempre nuove e sorprendenti il Governo di destra. Della vicenda si conosce ancora poco, se non le testimonianze dall’una e dall’altra parte. Ma ciò che è sicuro per gli showmen di sinistra è solo una cosa: è tutta colpa del clima d’odio che il Governo cattivo, brutto e fascista sta creando. Ovviamente, se al Governo ci fosse stato un qualche partito della sinistra, la risposta sarebbe stata invertita ma la medesima: dobbiamo stare molto attenti al clima cattivo, brutto e autoritario che i fascisti all’opposizione stanno creando!

L’importante, oramai lo abbiamo capito, è sguazzarci sopra e guadagnare il più possibile da quell’attivismo che ha un unico scopo: migliorare la vita all’attivista di sinistra. Così che possa essere più sgombro di testa e pensare e ragionare meglio su quelli che sono i problemi dei deboli dei nostri tempi.

Il meccanismo con cui un evento singolo diviene improvvisamente scontro di religione ha dell’incredibile. L’effetto collaterale è però pericoloso, perché molti maleinformati credono fermamente che il fascismo sia salito al potere. Il diritto all’adozione gay non c’è? Fascismo! Il diritto al matrimonio gay non c’è? Fascismo! Il diritto alla residenza universitaria non c’è? Fascismo! Abbattimento di un orso? Fascismo! Un’azione della polizia locale forse troppo violenta? Fascismo!

Il nuovo personaggio deve stare bene attento e sfruttare le sue carte in maniera ottimale. Ciò che è stata una giornata brutta, può trasformarsi in un’occasione per ottenere una sedia alle elezioni europee. Nei partiti di sinistra c’è ressa, pochi posti e molti possibili candidati: quelli delle tende hanno bisogno di soldi e saranno agguerriti, i nuovi ambientalisti hanno voglia di far carriera politica per salvare il mondo, l’orsa, sentenza permettendo, è un buon candidato.

Il nuovo personaggio farà fatica, ma può riuscirci. Sempre che come azione di protesta i nuovi ambientalisti non decidano di dare fuoco al mondo intero, per far capire che il pianeta sta bruciando davvero.

