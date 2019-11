17,7 milioni di followers su Instagram. È stata la prima italiana ad aprire un blog di moda nel 2009 che oggi conta 781mila followers. È amministratrice delegata di due società di successo, la Serendipity Srl e la Tbs Crew Srl.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni, la regina delle influencers mondiali. La donna che riesce ad trasformare in guadagno ogni tappa della sua vita, incluso il matrimonio e la nascita del primo figlio Leone. Il suo sì con Fedez ha avuto un seguito mediatico con oltre 67 milioni di interazioni e un Media impact value da 36 milioni di dollari. Il calcolo è stato fatto da Launchmetrics, società di monitoraggio e analisi dei dati web, che grazie a un algoritmo trasforma la viralità in un valore economico.

E questo successo imprenditoriale è stato raccontato in un documentario, “Chiara Ferragni – Unposted” che dal 29 novembre sbarca su Amazon Prime Video. Dopo la presentazione trionfale alla Mostra del Cinema di Venezia e gli oltre 1,6 milioni di euro incassati in sala a settembre in soli tre giorni, il film è sbarcato sul web. “Spero che la mia storia possa raggiungere più persone possibili e che possa incoraggiarle a credere e a perseguire i propri sogni, proprio come ho fatto io”, queste le parole della Ferragni durante la première a Roma del docufilm.

Novantacinque minuti di tempo per raccontare la crescita professionale e umana di Chiara Ferragni e capire come il suo stile di vita sia diventato un punto di riferimento per milioni di persone nel mondo. Un viaggio nel mondo “Ferragni” tra successi, ma anche tante difficoltà con gli odiatori del web sempre pronti a lanciare frecciatine. Malgrado questo, però, i maggiori brand della moda se la contendono e ne hanno capito la potenzialità. Sul web ogni suo video è seguito mediamente da oltre 10 milioni di followers e nel 2017 è stata eletta da Forbes l’influencer più potente del mondo. In dieci anni, insomma, è riuscita a trasformare il suo nome in un brand e questo docufilm, attraverso interviste alle persone che fanno parte della sua vita quotidiana – familiari e amici – ma anche contributi di giornalisti, scrittori e sociologi, riesce ad inquadrare perfettamente questo cammino verso il successo.